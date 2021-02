UNRAE | partenza in retromarcia nel 2021 per i veicoli commerciali | a gennaio -9 | 9%

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ildel mercato italiano deiè partito “in”. È quanto ha segnalato, l’associazione delle case automobilistiche straniere, che aha registrato una flessione del 9,9% (11.930 immatricolazioni) rispetto lo stesso mese del 2020. “Certamente sui risultati del mese ha inciso negativamente l’attesa per l’apertura del Portale di richiesta degli incentivi introdotti con la Legge di Bilancio, avvenuta solo lo scorso 10 febbraio – ha affermato Michele Crisci, Presidente dell’– In pochissimi giorni però i 40 milioni destinati a tutte le motorizzazioni sono già andati esauriti, segno di quanto sia forte l’esigenza di rinnovo di un parco circolante ancora molto anziano”. “Alla luce di questo andamento di ...

