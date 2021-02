Trust: ecco il nuovo microfono professionale GXT 259 Rudox (Di lunedì 15 febbraio 2021) Trust ha da poco presentato il nuovo microfono professionale, con filtro antiriflesso e massima connettività per una qualità acustica a livello di studio Trust, azienda leader nel settore degli accessori digitali di qualità, amplia la sua gamma di microfoni di ultima generazione, con il nuovo GXT 259 Rudox. Esso rappresenta infatti la nuova postazione di registrazione top di gamma, composta da microfono professionale e filtro anti-riflessioni, per prestazioni ottimali in qualunque contesto di uso. Sia che si voglia registrare un nuovo podcast, una traccia musicale o lo streaming di una sessione di gioco live, il GXT 259 Rudox è in grado di catturare ogni sfumatura di suono, garantendo la massima ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 15 febbraio 2021)ha da poco presentato il, con filtro antiriflesso e massima connettività per una qualità acustica a livello di studio, azienda leader nel settore degli accessori digitali di qualità, amplia la sua gamma di microfoni di ultima generazione, con ilGXT 259. Esso rappresenta infatti la nuova postazione di registrazione top di gamma, composta dae filtro anti-riflessioni, per prestazioni ottimali in qualunque contesto di uso. Sia che si voglia registrare unpodcast, una traccia musicale o lo streaming di una sessione di gioco live, il GXT 259è in grado di catturare ogni sfumatura di suono, garantendo la massima ...

