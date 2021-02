The Crew: uno sguardo alla prima sitcom della NASCAR (Di lunedì 15 febbraio 2021) The Crew. Nel pilot, Spencer (interpretato da Bruce McGill di Rizzoli & Isles) si dimette e passa la squadra alla figlia Catherine (Jillian Mueller di The Last OG), una millennial del mondo tech che vuole cambiare il modo Kevin e il suo equipaggio hanno sempre fatto le cose. Cosa ha detto Kevin James di The Crew? “Mi piace ancora il modo di essere nel mondo delle sitcom, ma la commedia sul posto di lavoro è diversa per me”, dice James a TVLine. “Questo mondo è qualcosa di cui non sapevo molto … è stata una grande opportunità per fare qualcosa di diverso, ma comunque familiare”. James aggiunge: “Il vecchio cane deve imparare nuovi trucchi, ma alcuni dei vecchi trucchi funzionano ancora. Questa è la battaglia. Certamente non vuoi rimanere bloccato sul vecchio e diventare obsoleto e obsoleto, ma ci sono cose da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021) The. Nel pilot, Spencer (interpretato da Bruce McGill di Rizzoli & Isles) si dimette e passa la squadrafiglia Catherine (Jillian Mueller di The Last OG), una millennial del mondo tech che vuole cambiare il modo Kevin e il suo equipaggio hanno sempre fatto le cose. Cosa ha detto Kevin James di The? “Mi piace ancora il modo di essere nel mondo delle, ma la commedia sul posto di lavoro è diversa per me”, dice James a TVLine. “Questo mondo è qualcosa di cui non sapevo molto … è stata una grande opportunità per fare qualcosa di diverso, ma comunque familiare”. James aggiunge: “Il vecchio cane deve imparare nuovi trucchi, ma alcuni dei vecchi trucchi funzionano ancora. Questa è la battaglia. Certamente non vuoi rimanere bloccato sul vecchio e diventare obsoleto e obsoleto, ma ci sono cose da ...

MoliPietro : The Crew: uno sguardo alla prima sitcom della NASCAR - Notiziedi_it : The Crew su Netflix: trama e cast della serie tv - ImissBret : RT @kjapait: ??: KJ Apa wishing a happy retirement to Dean with the crew of #Riverdale — KJ Apa augura un buon ritiro a Dean insieme alla cr… - falicehappiness : RT @kjapait: ??: KJ Apa wishing a happy retirement to Dean with the crew of #Riverdale — KJ Apa augura un buon ritiro a Dean insieme alla cr… - kjapait : ??: KJ Apa wishing a happy retirement to Dean with the crew of #Riverdale — KJ Apa augura un buon ritiro a Dean insi… -