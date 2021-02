Solskjaer: “Secondo posto? Non ci accontenteremo, possiamo lottare per la vetta” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, commenta la situazione dei red devils dopo il pareggio ottenuto contro il West Bromwich Albion che li allontana dal Manchester City primo in classifica che è reduce da 16 vittorie consecutive e non accenna a fermarsi. La distanza tra le due squadre è di sette punti, con il City che ha una partita in meno, un divario che sembrerebbe incolmabile, ma Solskjaer ci crede: “Obiettivo Secondo posto? Assolutamente no. Io guardo avanti. Nessuno mollerà così presto l’idea del titolo. Nessuno può sapere come finirà la stagione, è così imprevedibile. La vita è talmente imprevedibile, può certamente succedere di tutto. Di sicuro non ci accontenteremo del Secondo posto”. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ole Gunnar, tecnico del Manchester United, commenta la situazione dei red devils dopo il pareggio ottenuto contro il West Bromwich Albion che li allontana dal Manchester City primo in classifica che è reduce da 16 vittorie consecutive e non accenna a fermarsi. La distanza tra le due squadre è di sette punti, con il City che ha una partita in meno, un divario che sembrerebbe incolmabile, maci crede: “Obiettivo? Assolutamente no. Io guardo avanti. Nessuno mollerà così presto l’idea del titolo. Nessuno può sapere come finirà la stagione, è così imprevedibile. La vita è talmente imprevedibile, può certamente succedere di tutto. Di sicuro non cidel”. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

