Sgarbi a Draghi | “Assurdo nuovo lockdown | deve cacciare Speranza e Ricciardi”

Roma, 15 feb – "Sarebbe Assurdo un nuovo lockdown totale, Draghi deve cacciare il ministro Speranza e Walter Ricciardi", parola di Vittorio Sgarbi, che si rivolge al presidente del Consiglio fresco di giuramento. Chiudere di nuovo tutto, spiega il critico d'arte, "significherebbe che siamo governati dalla paura". Sulla gestione dell'emergenza coronavirus Sgarbi non ha dubbi: "Per dare il segno della discontinuità Draghi deve rinnovare il Comitato tecnico scientifico e cacciare, con Speranza, Walter Ricciardi".

