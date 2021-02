(Di lunedì 15 febbraio 2021) È morto a 90 anni l’exargentino Carlos Saul. Figlio di immigrati siriani sunniti, cominciò la sua carriera nel peronismo della remota e spopolata provincia di La Rioja per poi scalare tutte le posizioni fino alla presidenza della repubblica tra il 1989 e l 1999. Arrivò alla Casa Rosada promettendo una “rivoluzione produttiva” che avrebbe creato milioni di posti di lavoro e fatto diventare l’“potenza”. Era il primo peronista vincente dal ritorno alla democrazia nel 1983 ed ereditava un paese in preda all’iperinflazione. Il suo super-ministro dell’Economia, Domingo Cavallo, impose la parità tra il peso e il dollaro 1 a 1 e l’inflazione infatti in tre anni fu domata perché il peso era diventato “moneta forte” in quanto agganciato al dollaro. Ma si cominciavano a vedere le crepe del modello perché le materie ...

repubblica : Peronista e simbolo del neoliberismo, muore l'ex presidente argentino Carlos Menem - SHIN_Fafnhir : Prodi e Draghi spiegati bene: - maldoror1975 : RT @HuffPostItalia: Se ne va Menem, il presidente che portò l'Argentina a povertà e marginalità - HuffPostItalia : Se ne va Menem, il presidente che portò l'Argentina a povertà e marginalità - saragandolfi_ : Morto a 90 anni Carlos Menem, il presidente playboy che portò glamour e scandali in Argentina -

Ultime Notizie dalla rete : Menem presidente

90 anni, un passato ricco di scandali, glamour, controversie e un ruolo in prima fila nello sviluppo e le crisi in Argentina : è morto Carlos, exdel Paese sudamericano dal 1989 al 1999, poi senatore negli anni successivi e dallo scorso 15 dicembre ricoverato per grave infezione urinaria e problemi cardiaci.era in ...Eccentrico, imprevedibile, carismatico. Carlos, experonista dell'Argentina dal 1989 al 1999, è morto domenica a 90 anni. Era ricoverato all'ospedale Los Arcos di Buenos Aires dal 15 dicembre scorso per una grave infezione e da ...È morto a 90 anni l’ex presidente argentino Carlos Saul Menem. Figlio di immigrati siriani sunniti, cominciò la sua carriera nel peronismo della remota e spopolata provincia di ...Carlos Menem è morto, addio all'ex Presidente dell'Argentina tra il 1989 e il 1999: personaggio controverso tra glamour e scandali, scacciò la recessione ...