Sci alpino, Christof Innerhofer: "Non sono stato veloce come volevo, mi sento un po' stanco" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non può essere di certo soddisfatto del 22° posto l'azzurro Christof Innerhofer al termine del superG della combinata alpina valida per i Mondiali 2021 di sci a Cortina d'Ampezzo (Italia). Sulle nevi di casa il nostro portacolori non ha trovato il feeling giusto, non essendo sufficientemente incisivo in conduzione di curva e perdendo considerevolmente nei tratti di scorrimento. Una manche che ha visto il sorprendente canadese James Crawford terminare in vetta con 1'19?95 a precedere il francese Alexis Pinturault (+0?08), grande favorito per il successo finale, e l'austriaco Vincent Kriechmayr (+0?30), protagonista in questi giorni iridati. "La pista era bella, ma io non sono riuscito a essere veloce come vorrei. Con questa neve devi sempre spingere per ottenere il tempo e io non

