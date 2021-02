Romina Power si concede un regalo: il corpo ha bisogno di riposo (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’amatissima cantante Romina Power si concede un regalo. Ogni tanto bisogna prendersi cura di sé e l’ex moglie di Al Bano sa come fare Fonte foto: FacebookRomina Power è l’amata e apprezzata cantante statunitense, naturalizzata italiana, che a distanza di anni continua a far sognare i tantissimi fan e follower che la seguono assiduamente sui social network, sempre in attesa di nuovi aggiornamenti da parte dell’ex moglie di Al Bano Carrisi. Questa volta, l’artista non delude il suo pubblico e soprattutto non delude se stessa, ma anzi, si concede un regalo strepitoso. Come si può apprendere dal suo seguitissimo account di Instagram, che può contare la bellezza di 216 mila follower, Romina è in un posto meraviglioso in ... Leggi su chenews (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’amatissima cantantesiun. Ogni tanto bisogna prendersi cura di sé e l’ex moglie di Al Bano sa come fare Fonte foto: Facebookè l’amata e apprezzata cantante statunitense, naturalizzata italiana, che a distanza di anni continua a far sognare i tantissimi fan e follower che la seguono assiduamente sui social network, sempre in attesa di nuovi aggiornamenti da parte dell’ex moglie di Al Bano Carrisi. Questa volta, l’artista non delude il suo pubblico e soprattutto non delude se stessa, ma anzi, siunstrepitoso. Come si può apprendere dal suo seguitissimo account di Instagram, che può contare la bellezza di 216 mila follower,è in un posto meraviglioso in ...

GrandeFratello : I grandi successi di Al Bano e Romina Power interpretati da Tommaso e Stefania sono tutto quello di cui avete bisog… - zazoomblog : Romina Power in “paradiso”: la cantante si rilassa immersa nella natura - #Romina #Power #“paradiso”: #cantante… - Kwitka_Polonyny : RT @Oleq771: Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - zazoomblog : Romina Power in “paradiso”: la cantante si rilassa immersa nella natura - #Romina #Power #“paradiso”: #cantante - NichkaNightUA : RT @Oleq771: Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani -