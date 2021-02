Roma, follia sul bus a San Valentino: «Potete mettervi la mascherina?» e viene accoltellato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tragedia sfiorata nella giornata di ieri quando un 31enne è stato accoltellato da un uomo a seguito di una lite sull’autobus. La lite e l’accoltellamento La lite è avvenuta a bordo di un autobus della linea 314. Il 31enne avrebbe intimato un uomo e la donna in sua compagnia, di indossare le mascherine poiché erano, appunto, a bordo di un mezzo pubblico. L’uomo non se l’è fatto ripetere due volte, e di tutta risposta ha sferrato una coltellata alla gamba destra del 31enne. Il fatto è avvenuto alle 16:37 della giornata di ieri, 14 Febbraio. La vittima è stata prontamente soccorsa dagli operatori del 118 e trasportato al Policlinico Casilino in codice giallo. Intervenuta anche una pattuglia della polizia che ha rinvenuto l’arma dell’aggressione. Si attendono le immagini di videosorveglianza a bordo del mezzo. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Casilino. su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tragedia sfiorata nella giornata di ieri quando un 31enne è statoda un uomo a seguito di una lite sull’autobus. La lite e l’accoltellamento La lite è avvenuta a bordo di un autobus della linea 314. Il 31enne avrebbe intimato un uomo e la donna in sua compagnia, di indossare le mascherine poiché erano, appunto, a bordo di un mezzo pubblico. L’uomo non se l’è fatto ripetere due volte, e di tutta risposta ha sferrato una coltellata alla gamba destra del 31enne. Il fatto è avvenuto alle 16:37 della giornata di ieri, 14 Febbraio. La vittima è stata prontamente soccorsa dagli operatori del 118 e trasportato al Policlinico Casilino in codice giallo. Intervenuta anche una pattuglia della polizia che ha rinvenuto l’arma dell’aggressione. Si attendono le immagini di videosorveglianza a bordo del mezzo. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Casilino. su ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, follia sul bus a San Valentino: «Potete mettervi la mascherina?» e viene accoltellato - CorriereCitta : Roma, follia sul bus a San Valentino: «Potete mettervi la mascherina?» e viene accoltellato - survivalitalia : @PaolaFe60208246 @demosolidale @Demos_Piemonte @elena_apollonio @ROMA_News @faustosorino @michdavico… - NicolaOliv20 : #DRAGHI. MA COSA ASPETTA A CACCIARE LA FOLLIA DA ROMA !!!! - _Gianandrea_ : Oltre 20 minuti per fare il tratto di via Aosta tra piazza Re di Roma e via Taranto. Poche centinaia di metri.… -