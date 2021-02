Ricordate “la manina”? Adesso è braccio… destro di Draghi E al M5S va bene

(Di lunedì 15 febbraio 2021)“la”? Quel Roberto Garofoli che finì al centro di una incredibile polemica scatenata dal M5s (e dal Fatto Quotidiano) che lo portò alle dimissioni a fine 2018…, Mariolo ha scelto come sottosegretario alla presidenza del Consiglio del suo governo. Sarà – sostanzialmente – il suo braccio. Non solo il M5S ha quindi digerito i ministri renziani, del Pd, di Leu, di nuovo della Lega e pure di Berlusconi, ma ora deve subirsi pure il ritorno al governo de “la” che tanto avevano accusato. Con Alessandro Rivera e Daniele Franco (oggi ministro dell’Economia) era stato indicato dai retroscenisti come uno dei destinatari della vendetta grillina annunciata da Rocco Casalino contro “quei pezzi di merda del Mef”.La storia con protagonista Garofoli ...

