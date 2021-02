Ricciardi: “Serve lockdown totale: lo chiederò a Speranza questa settimana” (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Una chiusura totale, anche per pochi, giorni è necessaria a scongiurare un aumento dei contagi. A dirlo è stato Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, che ha fatto sapere che avanzerà la richiesta nei prossimi giorni al ministro della Salute Speranza: “Dobbiamo anche potenziare il tracciamento e rafforzare la campagna vaccinale” Sono tre i temi sui quali Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, preme per evitare che i contagi tornino a risalire: la necessità di un lockdown totale, potenziare il tracciamento e rafforzare la campagna vaccinale. Inoltre sia Ricciardi che il Cts starebbero ripensando a una nuova chiusura degli impianti delle stazioni sciistiche. Farò richiesta di un lockdown al ministro ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Una chiusura, anche per pochi, giorni è necessaria a scongiurare un aumento dei contagi. A dirlo è stato Walter, consulente del ministero della Salute, che ha fatto sapere che avanzerà la richiesta nei prossimi giorni al ministro della Salute: “Dobbiamo anche potenziare il tracciamento e rafforzare la campagna vaccinale” Sono tre i temi sui quali Walter, consulente del ministero della Salute, preme per evitare che i contagi tornino a risalire: la necessità di un, potenziare il tracciamento e rafforzare la campagna vaccinale. Inoltre siache il Cts starebbero ripensando a una nuova chiusura degli impianti delle stazioni sciistiche. Farò richiesta di unal ministro ...

