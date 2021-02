Recensione Xiaomi Mi 11 5G: ok il prezzo è giusto (Di lunedì 15 febbraio 2021) C’è poco da migliorare quanto gli smartphone si susseguono con cadenza quasi mensile e vengono realizzati con criterio e capacità. La regola del mercato è offrire sempre qualcosa di nuovo, quella del consumatore è invece scegliere il dispositivo giusto al prezzo migliore. La nuova famiglia di Xiaomi Mi 11 5G ha comunque qualche carta da giocare per ammaliare gli utenti più esigenti, e in particolare questo nuovo modello convince con ben poche sbavature. Il primo aspetto che si apprezza è il design che lo rende non solo bello da vedere, ma anche un po’ diverso dai prodotti in circolazione. Il tocco di stile si evidenzia principalmente parte posteriore, dove il kit fotografico si fonde armoniosamente con la scocca grazie ai colori uniformi e la sporgenza delle lenti non infastidisce. La grande lente principale da 108 megapixel e quella ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) C’è poco da migliorare quanto gli smartphone si susseguono con cadenza quasi mensile e vengono realizzati con criterio e capacità. La regola del mercato è offrire sempre qualcosa di nuovo, quella del consumatore è invece scegliere il dispositivoalmigliore. La nuova famiglia diMi 11 5G ha comunque qualche carta da giocare per ammaliare gli utenti più esigenti, e in particolare questo nuovo modello convince con ben poche sbavature. Il primo aspetto che si apprezza è il design che lo rende non solo bello da vedere, ma anche un po’ diverso dai prodotti in circolazione. Il tocco di stile si evidenzia principalmente parte posteriore, dove il kit fotografico si fonde armoniosamente con la scocca grazie ai colori uniformi e la sporgenza delle lenti non infastidisce. La grande lente principale da 108 megapixel e quella ...

