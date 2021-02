Picchiata dall’ex compagno: 23enne posta su Facebook le foto del pestaggio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Caitlin Widdowson, una giovane mamma di appena 23 anni, pubblica su Facebook le foto del suo volto gonfio e livido dopo la presunta violenza fisica subita dall’ex compagno contro il quale si è scagliata sui social, William Simmons. Un post nato con un preciso intento: attirare l’attenzione sui social in cerca d’aiuto, mettendo in guardia sull’uomo che dopo averla Picchiata si sarebbe dato alla fuga. Denuncia di essere stata Picchiata dall’ex su Facebook È successo a Launceston, una cittadina nel nord della Tasmania, in Australia, lo scorso mercoledì 3 febbraio. Caitlin Widdowson, madre di due figli, sarebbe stata violentemente Picchiata dall’ex compagno William Simmons. L’uomo, secondo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Caitlin Widdowson, una giovane mamma di appena 23 anni, pubblica suledel suo volto gonfio e livido dopo la presunta violenza fisica subitacontro il quale si è scagliata sui social, William Simmons. Un post nato con un preciso intento: attirare l’attenzione sui social in cerca d’aiuto, mettendo in guardia sull’uomo che dopo averlasi sarebbe dato alla fuga. Denuncia di essere statasuÈ successo a Launceston, una cittadina nel nord della Tasmania, in Australia, lo scorso mercoledì 3 febbraio. Caitlin Widdowson, madre di due figli, sarebbe stata violentementeWilliam Simmons. L’uomo, secondo ...

CDNewsCalabria : Picchiata dall’ex compagno, donna in ospedale. Arrestato 28enne - RobertoGueli : RT @TgrRai: Picchiata e segregata dall'ex marito una donna riesce a fuggire, andare in ospedale e denunciare l'uomo che è stato arrestato d… - TgrSardegna : RT @TgrRai: Picchiata e segregata dall'ex marito una donna riesce a fuggire, andare in ospedale e denunciare l'uomo che è stato arrestato d… - TgrRai : Picchiata e segregata dall'ex marito una donna riesce a fuggire, andare in ospedale e denunciare l'uomo che è stato… - PieraP4 : Pure di questo gettate via la chiave!???????? Segregata in casa e picchiata dall'ex: riesce a scappare e denuncia l'ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Picchiata dall’ex Storia: Mibact, rinnovati organi direttivi Istituto Risorgimento, Carmine Pinto nuovo direttore Affaritaliani.it