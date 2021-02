Peggiorano le condizioni di Fausto Gresini | è ricoverato per Covid dal 27 dicembre

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sembravano in miglioramento ledi salute di, team principal dell'omonimo team nel Motomondiale, ma arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia di un peggioramento. Era ...

Le condizioni di salute di Fausto Gresini, 60 anni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna per il perdurare di una grave insufficienza ...Il figlio di Gresini, Lorenzo, ha pubblicato un nuovo post su facebook in cui ha spiegato l'aggravarsi della situazione dovuta a un'infiammazione polmonare ...