Nomina sottosegretari, Gigi Casciello e Piero De Luca sono in pole position (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ore di attesa per i parlamentari salernitani Gigi Casciello e Piero De Luca. In queste ore, dopo la presentazione della lista dei ministri e la firma delle nomine, il premier Conte deve fare i conti con la Nomina dei sottosegrerari. Il ministro Mara Carfagna sta spingendo per la Nomina di Gigi Casciello alla Pubblica Istruzione. E' in cerca di una rinconferma anche il deputato del Pd, figlio del governatore campano, Piero De Luca: per lui potrebbe giungere la delega per il Mezzogiorno ma la partita è ancora aperta e la scelta potrebbe ricadere su un altro salernitano, Nicola Oddati. De Luca junior deve infatti fare i conti con il Movimento 5 Stelle che hanno posto un veto proprio sul parlamentare dem.

