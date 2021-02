Milan | oggi il confronto fra Pioli e la squadra | ecco cosa si diranno

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La sconfitta contro lo Spezia è costato il primo posto in classica al. Per ladi Stefanocomincia una settimana delicata e fondamentale Iltornerà a lavorarepomeriggio aello dopo la sconfitta di sabato contro lo Spezia. Sarà la prima occasione per il tecnico Stefanodi confrontarsi con la. Secondo Corriere della Sera, il tecnico rossonero non striglierà lama inviterà tutti i calciatori a tornare umili ed entusiasti. Nella sua visione, il problema non è né di natura tattica né di natura atletica ma semplicemente c’è bisogno del giusto approccio mentale alle partite. Leggi su Calcionews24.com

Conte festeggia la sua 60esima ... Arriva il derby, la partita migliore per far tornare il Milan alla concentrazione. Milan in svantaggio, ciao vittoria. Lo svantaggio per il rossoneri in campionato è sinonimo dell'abbandono di ogni speranza di arrivare ai tre punti alla fine: come sottolineano ... La sconfitta contro lo Spezia è costato il primo posto in classica al Milan. Per la squadra di Stefano Pioli comincia una settimana delicata e fondamentale ...