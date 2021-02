Meloni: «E loro sarebbero i migliori? Speravo in qualcosa di meglio. Gli italiani non sono stupidi» (Di lunedì 15 febbraio 2021) La composizione del governo le ha dato ragione. Ma Giorgia Meloni non se ne compiace e, anzi, spiega di non essere soddisfatta. La leader di FdI, conferma dunque, anche di fronte alla lista dei ministri che parla di «un governo in mano al Pd», quell’impostazione patriottica che ha manifestato fin da subito nelle scelte rispetto l’esecutivo Draghi. «Sinceramente – spiega – Speravo in qualcosa di meglio per l’Italia». Manca, infatti, in questo esecutivo sul quale si sono concentrate tante aspettative, «l’elemento più importante, ovvero la discontinuità con il governo precedente». Sulle piste da sci «scandalosa superficialità» «Sembra che abbiamo chiamato Mario Draghi per farci dire che i ministri del governo Conte erano i migliori. Sfido chiunque a dire che Lamorgese, Speranza o Di Maio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) La composizione del governo le ha dato ragione. Ma Giorgianon se ne compiace e, anzi, spiega di non essere soddisfatta. La leader di FdI, conferma dunque, anche di fronte alla lista dei ministri che parla di «un governo in mano al Pd», quell’impostazione patriottica che ha manifestato fin da subito nelle scelte rispetto l’esecutivo Draghi. «Sinceramente – spiega –indiper l’Italia». Manca, infatti, in questo esecutivo sul quale siconcentrate tante aspettative, «l’elemento più importante, ovvero la discontinuità con il governo precedente». Sulle piste da sci «scandalosa superficialità» «Sembra che abbiamo chiamato Mario Draghi per farci dire che i ministri del governo Conte erano i. Sfido chiunque a dire che Lamorgese, Speranza o Di Maio ...

Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: Meloni: «E loro sarebbero i migliori? Speravo in qualcosa di meglio. Gli italiani non sono stupidi» - alex63roy : RT @SecolodItalia1: Meloni: «E loro sarebbero i migliori? Speravo in qualcosa di meglio. Gli italiani non sono stupidi» - SecolodItalia1 : Meloni: «E loro sarebbero i migliori? Speravo in qualcosa di meglio. Gli italiani non sono stupidi»… - Riccardo957 : @chabbin5 @matteosalvinimi @UiciPresidenza Ma cosa dici, ma quale aiuto ha dato la sx ai disabili per loro non sono… - apavo75 : RT @il_cappellini: Ma alcune delle donne Pd che attaccano la sinistra e il mondo, e che hanno passato l'intera vita politica a cambiare cor… -