Maturità 2021, il ministro Bianchi: "Sull'esame decideremo in settimana"

ROMA – Sugli esami di Stato "decideremo in settimana. I ragazzi stiano tranquilli". Lo ha detto il neoministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano 'La Repubblica'. Sulle modalità dell'esame, Bianchi non ha anticipato nulla, aggiungendo però: "so che è già stata fatta una grande istruttoria e ho sempre rispetto per il lavoro realizzato da chi mi ha preceduto". Il secondo obiettivo per il ministro dell'Istruzione sarà quello di riportare tutti gli studenti in classe: "La sicurezza delle scuole, sia pandemica che strutturale, sarà un punto forte del mio mandato. Riporteremo i ragazzi in classe con la giusta cautela e gli investimenti del Recovery Fund".

