Maltempo: frana Pellezzano, proseguono accertamenti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – proseguono gli accertamenti per far luce sulla frana che si è staccata mercoledì da un costone collinare a Coperchia di Pellezzano (Salerno) e che ha danneggiato un’abitazione sottostante. Dai primi rilievi effettuati dal geologo incaricato dal Comune è emerso che le due frane (la prima era caduta domenica 7 febbraio lungo la strada statale) non sono collegate tra di loro e che i lavori di messa in sicurezza del costone – che erano già partiti da qualche tempo – non avrebbero compromesso la staticità della collina. Sul posto, invece, i tecnici hanno rinvenuto del terreno di risulta. Nella giornata di mercoledì saranno installate delle apparecchiature che serviranno a monitorare con maggiore precisione lo stato in cui versa la collina, al fine di valutarne il livello di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –gliper far luce sullache si è staccata mercoledì da un costone collinare a Coperchia di(Salerno) e che ha danneggiato un’abitazione sottostante. Dai primi rilievi effettuati dal geologo incaricato dal Comune è emerso che le due frane (la prima era caduta domenica 7 febbraio lungo la strada statale) non sono collegate tra di loro e che i lavori di messa in sicurezza del costone – che erano già partiti da qualche tempo – non avrebbero compromesso la staticità della collina. Sul posto, invece, i tecnici hanno rinvenuto del terreno di risulta. Nella giornata di mercoledì saranno installate delle apparecchiature che serviranno a monitorare con maggiore precisione lo stato in cui versa la collina, al fine di valutarne il livello di ...

emergenzavvf : #Maltempo, intervento sul raccordo autostradale #Avellino-#Salerno, al km 28.600, per una frana che ha interessato… - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: #Maltempo, intervento sul raccordo autostradale #Avellino-#Salerno, al km 28.600, per una frana che ha interessato entram… - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Salerno, dal tardo pomeriggio intervento dei #vigilidelfuoco a Pellezzano per una frana che ha coinvolto un ed… - FerrovieInfo : ?? Il maltempo ha colpito duro. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #EAV #Campania #13febbraio ?? - salerno_la : +++ EMERGENZA MALTEMPO +++ Frana, l’autostrada è gratis: ma gli orari sono un rebus LEGGI QUI -->… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo frana TASK FORCE SULLA VIABILITA' NEL SANNIO. VERTICE ALLA ROCCA DEI RETTORI

...stato disposto l'avvio di ulteriori interventi su altre strade investite dagli effetti del maltempo. E' appena il caso di ricordare che nel Sannio sono attivi numerosi fronti di frana che richiedono ...

Frane sulla viabilità provinciale, ecco i lavori in corso

...stato disposto l'avvio di ulteriori interventi su altre strade investite dagli effetti del maltempo. E' appena il caso di ricordare che nel Sannio sono attivi numerosi fronti di frana che richiedono ...

Maltempo: frana a Pellezzano, sequestrate abitazioni Agenzia ANSA Maltempo nel Sannio, alla Rocca task force sulla viabilità

Oggi pomeriggio il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha presieduto una nuova riunione della task force sulla viabilità, con la partecipazione del dirigen ...

Maltempo: penisola sorrentina, cadono muro e un albero

(ANSA) - SORRENTO, 14 FEB - Splende il sole sulla Campania ma le piogge torrenziali dei giorni scorsi continuano a produrre danni. E' franato nella notte un muro a Sorrento, in via Li Schisani: sono i ...

...stato disposto l'avvio di ulteriori interventi su altre strade investite dagli effetti del. E' appena il caso di ricordare che nel Sannio sono attivi numerosi fronti diche richiedono ......stato disposto l'avvio di ulteriori interventi su altre strade investite dagli effetti del. E' appena il caso di ricordare che nel Sannio sono attivi numerosi fronti diche richiedono ...Oggi pomeriggio il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha presieduto una nuova riunione della task force sulla viabilità, con la partecipazione del dirigen ...(ANSA) - SORRENTO, 14 FEB - Splende il sole sulla Campania ma le piogge torrenziali dei giorni scorsi continuano a produrre danni. E' franato nella notte un muro a Sorrento, in via Li Schisani: sono i ...