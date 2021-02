Live – Non è la d’Urso: Francesco Baccini sbotta e minaccia di lasciare il programma- VIDEO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesco Baccini è salito agli onori delle cronache dopo che, qualche settimana fa, Maria Teresa Ruta ha sganciato la bomba rivelando di aver avuto una liaison col cantante. Ospite al Grande Fratello Vip, Baccini ha in parte smentito la versione di Maria Teresa, affermando che nessun rapporto di natura sessuale si è consumato tra i due. Ieri sera, il cantante è stato invitato a Live – Non è la d’Urso per parlare dell’argomento; ad un certo punto, Barbara ha chiesto l’intervento di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa, che non è stata tenera. Ecco la reazione di Guenda, segnalata anche da Biccy: “Hai approfittato di questo spazio per cantare una tua canzone perché sei un grandissimo musicista e di questo te ne dò atto. Ti sei fatto pubblicità o no? Hai avuto l’opportunità di cantare una tua ... Leggi su trendit (Di lunedì 15 febbraio 2021)è salito agli onori delle cronache dopo che, qualche settimana fa, Maria Teresa Ruta ha sganciato la bomba rivelando di aver avuto una liaison col cantante. Ospite al Grande Fratello Vip,ha in parte smentito la versione di Maria Teresa, affermando che nessun rapporto di natura sessuale si è consumato tra i due. Ieri sera, il cantante è stato invitato a– Non è laper parlare dell’argomento; ad un certo punto, Barbara ha chiesto l’intervento di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa, che non è stata tenera. Ecco la reazione di Guenda, segnalata anche da Biccy: “Hai approfittato di questo spazio per cantare una tua canzone perché sei un grandissimo musicista e di questo te ne dò atto. Ti sei fatto pubblicità o no? Hai avuto l’opportunità di cantare una tua ...

chetempochefa : 'Metterò il peggio di me Dentro a una crisalide Per non farti più male Se lo farai anche te' @Mahmood_Music live c… - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - shineesvoices : nelle live fanno incavolare kibum da morire con i spoilers, mi viene troppo da ridere, non ce la posso fare ???? - softievlou : @alwaysyouhaz_ si secondo me è online, ma essendoci il fuso orario penso vada a la. a meno che non lo registri prim… -