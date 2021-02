LIVE Fognini-Nadal, Australian Open in DIRETTA: tra poco si comincia alla Rod Laver Arena! (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.12 Intanto sono in campo Andrej Rublev e Casper Ruud sulla Margaret Court Arena: il russo conduce per tre giochi a due nel primo set avanti di un break. 05.10 Sul cemento il bilancio è di 6 vittorie a 1 su sette confronti con l’unica vittoria dell’italiano nella celebre vittoria per 3 set a 2 in rimonta a New York agli US Open 2015. 05.08 Sono 12 le vittorie dello spagnolo nei 16 precedenti mentre 4 per l’azzurro: gli ultimi due confronti risalgono al 2019 con la vittoria azzurra a Montecarlo in semifinale e dell’iberico in Canada in tre set. 05.06 Con un po’ di ritardo dunque, tra poco comincerà la sfida tra il ligure e il #2 al mondo: 17esimo confronto tra i due terraioli. 05.04 Bentrovati amici di OA Sport: si appena concluso il match tra Jennifer Brady e Donna Vekic. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.12 Intanto sono in campo Andrej Rublev e Casper Ruud sulla Margaret Court Arena: il russo conduce per tre giochi a due nel primo set avanti di un break. 05.10 Sul cemento il bilancio è di 6 vittorie a 1 su sette confronti con l’unica vittoria dell’italiano nella celebre vittoria per 3 set a 2 in rimonta a New York agli US2015. 05.08 Sono 12 le vittorie dello spagnolo nei 16 precedenti mentre 4 per l’azzurro: gli ultimi due confronti risalgono al 2019 con la vittoria azzurra a Montecarlo in semifinale e dell’iberico in Canada in tre set. 05.06 Con un po’ di ritardo dunque, tracomincerà la sfida tra il ligure e il #2 al mondo: 17esimo confronto tra i due terraioli. 05.04 Bentrovati amici di OA Sport: si appena concluso il match tra Jennifer Brady e Donna Vekic. La ...

