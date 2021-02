LIVE Fognini-Nadal 2-5, Australian Open in DIRETTA: altro break dello spagnolo! Il ligure serve per allungare il set (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD altro SET POINT! Si ferma sul nastro il rovescio del ligure. 40-40 Rovescio vincente dello spagnolo dal centro del campo su una palla morta. AD-40 Terzo ace di Fognini. 40-40 Fognini si muove lungo la linea di fondo e trova il diritto diagonale vincente. 40-AD SET POINT Nadal! altro diritto vincente del maiorchino. 40-40 Altra risposta profonda dello spagnolo e diritto a sventaglio vincente. AD-40 Scappa via il diritto di Nadal in risposta. 40-40 Diritto in corridoio del classe ’87. AD-40 Secondo ace dell’azzurro. 40-40 Nadal spinge a tutta con il rovescio e primo game ai vantaggi. 40-30 Palla corta efficace del ligure: ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-ADSET POINT! Si ferma sul nastro il rovescio del. 40-40 Rovescio vincentespagnolo dal centro del campo su una palla morta. AD-40 Terzo ace di. 40-40si muove lungo la linea di fondo e trova il diritto diagonale vincente. 40-AD SET POINTdiritto vincente del maiorchino. 40-40 Altra risposta profondaspagnolo e diritto a sventaglio vincente. AD-40 Scappa via il diritto diin risposta. 40-40 Diritto in corridoio del classe ’87. AD-40 Secondo ace dell’azzurro. 40-40spinge a tutta con il rovescio e primo game ai vantaggi. 40-30 Palla corta efficace del: ...

