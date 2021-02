Le varianti spaventano il Cts: “Rafforzare le misure per limitare la diffusione” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le indicazioni del Cts al ministro Speranza: “Bisogna evitare ulteriori misure di rilascio”. ROMA – La proroga della chiusura degli impianti sciistici continua a far discutere in Italia. La decisione del ministro Speranza, secondo quanto riportato dall’Ansa, è stata presa dopo le ultime indicazioni arrivate dal Cts. “Per contenere e rallentare la diffusione delle varianti – si legge nel documento inviato venerdì 12 febbraio – è necessaria una rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione del rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulteriori misure di rilascio “. “Incidenza in aumento” A preoccupare i membri del Comitato tecnico-scientifico l’aumento dell’incidenza: “I numeri sono di nuovo in crescita, con un impatto sostenuto ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le indicazioni del Cts al ministro Speranza: “Bisogna evitare ulterioridi rilascio”. ROMA – La proroga della chiusura degli impianti sciistici continua a far discutere in Italia. La decisione del ministro Speranza, secondo quanto riportato dall’Ansa, è stata presa dopo le ultime indicazioni arrivate dal Cts. “Per contenere e rallentare ladelle– si legge nel documento inviato venerdì 12 febbraio – è necessaria una rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delledi mitigazione del rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulterioridi rilascio “. “Incidenza in aumento” A preoccupare i membri del Comitato tecnico-scientifico l’aumento dell’incidenza: “I numeri sono di nuovo in crescita, con un impatto sostenuto ...

news_mondo_h24 : Le varianti spaventano il Cts: “Rafforzare le misure per limitare la diffusione” - Flik85141015 : RT @DavidPuente: Ancora tanti casi e ancora tanti decessi per colpa della #Covid19. Abbiamo dei #vaccini, ma spaventano le #varianti. Più l… - mpive77 : Non sono sicuro di capire una cosa: le #VARIANTI del #coronavirus che ora spaventano tanto, sono una sorpresa o era… - infoitinterno : Spaventano le varianti, stop allo sci fino al 5 marzo. Scoppiano le polemiche - infoitinterno : Spaventano le varianti, stop allo sci fino al 5 marzo. Scoppiano le polemiche -