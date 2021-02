La nuova serie Clarice su Rai2, in prima tv il sequel de Il Silenzio degli Innocenti: cast e trama (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per un’emittente che fa delle serie crime e dei procedural una delle architravi del suo palinsesto, nonché una delle poche certezze della sua programmazione, è decisamente un bel colpo l’arrivo della serie Clarice su Rai2. Concepita come ideal sequel del celebre film Il Silenzio degli Innocenti nonché omaggio ai trent’anni del cult di Jonathan Demme, Clarice su Rai2 sarà una prima tv assoluta: la serie tv prodotta dalla MGM Television ha appena debuttato negli Stati Uniti, su CBS, col primo episodio in onda lo scorso 11 febbraio. E a breve arriverà in Italia sulla seconda rete Rai. Il debutto di Clarice su Rai2 è previsto in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per un’emittente che fa dellecrime e dei procedural una delle architravi del suo palinsesto, nonché una delle poche certezze della sua programmazione, è decisamente un bel colpo l’arrivo dellasu. Concepita come idealdel celebre film Ilnonché omaggio ai trent’anni del cult di Jonathan Demme,susarà unatv assoluta: latv prodotta dalla MGM Television ha appena debuttato negli Stati Uniti, su CBS, col primo episodio in onda lo scorso 11 febbraio. E a breve arriverà in Italia sulla seconda rete Rai. Il debutto disuè previsto in ...

