Impianti sciistici, esercenti beffati all'ultimo minuto: 'Follia. Chiediamo il risarcimento' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Questa mattina, collegato in diretta dai Piani di Bobbio con Etg+Today, ha raccontato ai microfoni di Elisa Santamaria la rabbia e la delusione per il divieto di apertura, comunicato a poche ore ... Leggi su espansionetv (Di lunedì 15 febbraio 2021) Questa mattina, collegato in diretta dai Piani di Bobbio con Etg+Today, ha raccontato ai microfoni di Elisa Santamaria la rabbia e la delusione per il divieto di apertura, comunicato a poche ore ...

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - fanpage : Ultim'ora A farlo sapere sono state le fonti di Palazzo Chigi. #lockdown - DSantanche : Sento parlare di discontinuità rispetto al governo Conte, ma allora perché Speranza continua a far chiudere… - MjKipgen : RT @IlZebraapois: Sembra che Draghi abbia avallato dopo un lungo colloquio con Speranza la non riapertura degli impianti sciistici.Quindi q… - kishe96 : @anna_volante @gioia_sia123 @M49liberorso 'Che verranno ristorati' Si vede che sei un dipendente , quando faranno v… -