I virologi chiedono un lockdown duro per l’Italia | le parole di Crisanti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 15 febbraio 2021) In questi ultimi giorni si sta facendo sempre più forte l’idea di riportarein totale. A proporre con forza questa linea di pensiero sono i. In particolare, a dire la sua ci pensa Andrea, che segue la linea del professor Ricciardi, che si è espresso in questo senso, nelle ultime ore.lancia un allarme che non deve restare inascoltato: le varianti del Covid-19 si stanno diffondendo nel nostro Paese e questo significa che occorre arginare il contagio, molto più ampio a causa della differente contagiosità delle varianti dopo il loro mutamento. Il virologo consiglia unper fermare la diffusione, poiché le zone rosse sarebbero troppo “morbide”. Anche Cartabellotta è della stessa idea, tanto che chiede una chiusura ...