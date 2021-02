H Verona-Parma 2-1: gli scaligeri tornano a vincere (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Hellas torna a vincere e lo fa in maniera convincente. I ducali partono meglio e trovano il vantaggio con Kucka al 7?. L’Hellas reagisce e trova il pareggio con un autogol propiziato da Dimarco. Nella ripresa Barak chiude i conti di H Verona-Parma con la rete del definitivo 2-1, che tra l’altro è la numero 1000 del Verona in Serie A. Hellas si porta a ad un solo punto dal Sassuolo, il Parma non riesce ad uscire dal tunnel. Quali sono le scelte dei tecnici ? Qualche cambio per Juric, che deve fare a meno di qualche uomo importante. I veronesi scendono in campo col 3-4-2-1, con Silvestri tra i pali e Çetin, Günter e il giovane Lovato in difesa. Sulle fasce Lazovic e Dimarco, in mezzo al campo Tamèze e Ilic. Sulla trequarti spazio a sorpresa per Colley e poi l’inamovibile Barak. In attacco c’è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Hellas torna ae lo fa in maniera convincente. I ducali partono meglio e trovano il vantaggio con Kucka al 7?. L’Hellas reagisce e trova il pareggio con un autogol propiziato da Dimarco. Nella ripresa Barak chiude i conti di Hcon la rete del definitivo 2-1, che tra l’altro è la numero 1000 delin Serie A. Hellas si porta a ad un solo punto dal Sassuolo, ilnon riesce ad uscire dal tunnel. Quali sono le scelte dei tecnici ? Qualche cambio per Juric, che deve fare a meno di qualche uomo importante. I veronesi scendono in campo col 3-4-2-1, con Silvestri tra i pali e Çetin, Günter e il giovane Lovato in difesa. Sulle fasce Lazovic e Dimarco, in mezzo al campo Tamèze e Ilic. Sulla trequarti spazio a sorpresa per Colley e poi l’inamovibile Barak. In attacco c’è ...

