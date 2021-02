cinemaniaco_fb : ?????????????? Gina Carano: una petizione dei fan di The Mandalorian chiede a Lucasfilm di riassumere l'attrice… - GamingToday4 : I segreti delle star: Gina Carano goodbye Lucasfilm - demokri75479154 : RT @EpochItalia: Facts Matter Italia by Epoch Times 00:30?? Gina #Carano licenziata da #Disney 04:15? #Censura delle Big Tech, #ProjectVeri… - EpochItalia : Facts Matter Italia by Epoch Times 00:30?? Gina #Carano licenziata da #Disney 04:15? #Censura delle Big Tech,… - ArikOzden : @WomenOfCombat @NathanTalksShit Imagine supporting Gina Carano -

Ultime Notizie dalla rete : Gina Carano

L' action figure di Cara Dune , personaggio interpretato dain The Mandalorian , è stato ufficialmente ritirato da Hasbro. Il colosso che si occupa della realizzazione del merchandising relativo all'universo di Star Wars ha comunicato di aver preso ...Il caso, che è costato all'attrice il licenziamento da The Mandaloria n di Disney+, non avrà delle ripercussioni solo sulla serie live action ma anche sul merchandising di Star Wars . Hasbro , ...Gina Carano è stata appena silurata da The Mandalorian e la notizia ha già mobilitato i fan della serie, che stanno firmando una petizione per chiedere a Lucasfilm di riassumere l'attrice.Gina Carano ha fatto un passo falso che Lucasfilm non ha potuto affatto perdonare. A seguito di un tweet, ha deciso di non rinnovarle il contratto ...