Gf Vip | Alfonso Signorini e la voglia di primeggiare a discapito dei concorrenti

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Da una parte i talenti dall’altra ladidi. Cosa succederà aiuna volta fuori dalle mura di Cinecittà? Troveranno un’opportunità lavorativa? Seppure ci siano dei talenti nella casa del Gf Vip, con la smania del presentatore di, si rischia che i, una volta fuori dalla casa, possano rimanere disoccupati. Ci sono stati ultimamente dei tentativi dentro la casa, ma fuori dalle dirette, di mettere in mostra il talento di qualche concorrente, si veda ad esempio Tommaso Zorzi con il suo show, ma questo è solo un caso, tra tanti. C’è chi ha anche preferito non emergere, “alloggiando” al Grande Fratello. E’ il caso della coppia Salemi-Pretelli, che hanno “scelto” di innamorarsi ...

All'interno della casa del Grande Fratello Vip, il clima tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi continua a non essere dei migliori. Tra i due, infatti, la situazione non è più idilliaca come una volta e, d ...