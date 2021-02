Genova, ristoratori in piazza contro le chiusure. Auto investe 2 manifestanti e fugge: rintracciato il conducente (Di lunedì 15 febbraio 2021) Circa mille persone, vicine al movimento #ristoratoriuniti, hanno sfilato in corteo nel pomeriggio contro le chiusure imposte dalle norme anti contagio Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 15 febbraio 2021) Circa mille persone, vicine al movimento #uniti, hanno sfilato in corteo nel pomeriggioleimposte dalle norme anti contagio

LepMichele : RT @RadioSavana: Genova, protesta dei ristoratori contro restrizioni governo Draghi, sopraelevata bloccata: 'Vogliamo lavorare!' Non andrà… - LazzeTwi : RT @RadioSavana: Genova, protesta dei ristoratori contro restrizioni governo Draghi, sopraelevata bloccata: 'Vogliamo lavorare!' Non andrà… - AssiElena : RT @mariamarilucen: A #Genova finalmente i ristoratori a migliaia in piazza. Dopo l'ennesima porcata subita con la chiusura improvvisa dell… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Genova, ristoratori in piazza contro le chiusure. Auto investe 2 manifestanti e fugge: rintrac… - ippoanto1962 : RT @RadioSavana: Genova, protesta dei ristoratori contro restrizioni governo Draghi, sopraelevata bloccata: 'Vogliamo lavorare!' Non andrà… -