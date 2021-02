Furiosa lite fra Asia Argento e Pietro Senaldi: “Faccia di… Ti metto il tacco in bocca” | VIDEO (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Devi stare zitto, hai rotto le palle a tutte le donne. Ti metto il tacco in bocca, come in un film di Dario Argento. Sei un uomo violento, hai un’anima sporca”. Furiosa lite in diretta tv fra l’attrice Asia Argento e il giornalista Pietro Senaldi, durante l’ultima puntata di Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. In studio si parlava del caso Genovese. Asia Argento era ospite nelle vesti di promotrice del movimento MeeToo.(ricorderete la vicenda degli stupri di Harvey Weinstein negli ambienti di Hollywood). Secondo Senaldi, direttore del quotidiano Libero, le vittime di Genovese non erano del tutto inconsapevoli del rischio che andavano ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Devi stare zitto, hai rotto le palle a tutte le donne. Tiilin, come in un film di Dario. Sei un uomo violento, hai un’anima sporca”.in diretta tv fra l’attricee il giornalista, durante l’ultima puntata di Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. In studio si parlava del caso Genovese.era ospite nelle vesti di promotrice del movimento MeeToo.(ricorderete la vicenda degli stupri di Harvey Weinstein negli ambienti di Hollywood). Secondo, direttore del quotidiano Libero, le vittime di Genovese non erano del tutto inconsapevoli del rischio che andavano ...

