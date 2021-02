Faraoni, l’agente: “Ancora presto per parlare di un trasferimento al Napoli” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Faraoni, l’agente parla del possibile trasferimento al Napoli Mario Giuffredi, agente del difensore del Verona Davide Faraoni, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 15 febbraio 2021)parla del possibilealMario Giuffredi, agente del difensore del Verona Davide, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

susydigennaro : RT @napolimagazine: FARAONI - L'agente: 'Napoli? Magari con Juric può essere di moda e con un altro allenatore no' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FARAONI - L'agente: 'Napoli? Magari con Juric può essere di moda e con un altro allenatore no' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FARAONI - L'agente: 'Napoli? Magari con Juric può essere di moda e con un altro allenatore no' - apetrazzuolo : FARAONI - L'agente: 'Napoli? Magari con Juric può essere di moda e con un altro allenatore no' - napolimagazine : FARAONI - L'agente: 'Napoli? Magari con Juric può essere di moda e con un altro allenatore no' -

Ultime Notizie dalla rete : Faraoni l’agente Crisi di governo Renzi Conte: le ultime notizie di oggi Corriere della Sera