Covid, gli ingressi nelle terapie intensive in Italia nelle ultime due settimane. I DATI (Di lunedì 15 febbraio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 15 febbraio, sono 2.089 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un aumento di 4 unità sul giorno precedente. nelle ultime 24 ore registrati 7.351 i nuovi casi su 179.278 tamponi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 febbraio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 15 febbraio, sono 2.089 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un aumento di 4 unità sul giorno precedente.24 ore registrati 7.351 i nuovi casi su 179.278 tamponi

Ultime Notizie dalla rete : Covid gli Coronavirus in Italia, pericolo varianti: esperti in pressing

La pandemia da Covid - 19 sta mettendo a rischio, sempre di più, anche il benessere mentale delle ... Insonnia, depressione ma pure disturbi psichici più gravi sono le manifestazioni di quello che gli ...

Covid: Lazio, al via lunedì vaccinazione personale scuola

La modalità di prenotazione, spiega una nota della Regione, è online (link: prenotavaccino - covid.regione.lazio.it) tramite la tessera sanitaria. Potranno prenotare dal 18 febbraio gli appartenenti ...

Covid, gli esperti invocano un nuovo lockdown totale: unica via per fermare le varianti del virus Il Mattino di Padova Il Covid e quella solitudine in ospedale

ROMA – Un focus sulle persone disabili ricoverate nei reparti Covid, un’intervista a Laura Boerci, che non può né camminare, né muovere le mani e nemmeno parlare, l’esperienza di delivery a piedi e co ...

La Regione rilancia l’azione sulla sicurezza sul lavoro

[REGIONE VENETO] Dal 2018 ad oggi sono già stati assunti ulteriori 32 tecnici e sono stati banditi due concorsi, uno già chiuso per 18 medici del lavoro, e un secondo in corso ora, per altri 22 ...

