Covid, apre per protesta stazione sciistica ossolana (Di lunedì 15 febbraio 2021) Valentina Dardari La Piana di Vigezzo ha detto "no" alla decisione del governo di rinviare la riapertura della stagione sciistica La Piana di Vigezzo si è opposta alla decisione del governo di rinviare la riapertura della stagione sciistica e ha deciso di riaprire la stazione per protesta. Questa mattina infatti, la stazione sciistica ossolana ha riaperto gli impianti dicendo no al divieto arrivato nelle scorse ore da Roma. E la decisione di non rispettare il divieto sembra essere piaciuta ai tanti sciatori che stanno continuando ad arrivare per passare la giornata sui campi da sci. stazione sciistica riaperta per protesta Come confermato all’Agi da Luca Mantovani, amministratore delegati della società ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Valentina Dardari La Piana di Vigezzo ha detto "no" alla decisione del governo di rinviare la riapertura della stagioneLa Piana di Vigezzo si è opposta alla decisione del governo di rinviare la riapertura della stagionee ha deciso di riaprire laper. Questa mattina infatti, laha riaperto gli impianti dicendo no al divieto arrivato nelle scorse ore da Roma. E la decisione di non rispettare il divieto sembra essere piaciuta ai tanti sciatori che stanno continuando ad arrivare per passare la giornata sui campi da sci.riaperta perCome confermato all’Agi da Luca Mantovani, amministratore delegati della società ...

Il danno economico Per la Piana le chiusure causa Covid hanno comportato un danno economico incalcolabie. 'Noi siamo una piccola realtà e nella stagione 2019 - 2020 abbiamo fatturato circa 400mila ...

Impianti sciistici chiusi, la rabbia di Regioni. In Piemonte c'è chi apre

C'è rabbia tra gli operatori del settore e le Regioni per la scelta del governo di prorogare la chiusura degli impianti sciistici fino al 5 marzo , soprattutto per l'allarme varianti Covid. Il provvedimento, firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza , è arrivato in extremis e dopo le parole del consigliere Walter Ricciardi , che ieri ha infiammato gli animi di Lega e ...

