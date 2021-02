Coronavirus: festa in un locale nel Milanese, carabinieri multano 35 persone (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Continuano i controlli del carabinieri in provincia di Milano per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. A Melzo i militari sono intervenuti in un ristorante e disco pub nel quale era in corso una festa, con musica e servizio di ristorazione al tavolo. Al termine dei controlli i militari hanno identificato 18 minorenni e 35 adulti, questi ultimi sanzionati per il divieto di assembramento in luoghi aperti al pubblico e per spostamenti non consentiti al di fuori dei limiti orari delle ore 22. La titolare è stata multata e il locale è stato chiuso per cinque giorni. Ad Abbiategrasso i militari sono intervenuti in un pub, aperto oltre l'orario consentito e con due clienti all'interno. Il titolare, 41enne, è stato quindi sanzionato ed è stata disposta la chiusura provvisoria del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Continuano i controlli delin provincia di Milano per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. A Melzo i militari sono intervenuti in un ristorante e disco pub nel quale era in corso una, con musica e servizio di ristorazione al tavolo. Al termine dei controlli i militari hanno identificato 18 minorenni e 35 adulti, questi ultimi sanzionati per il divieto di assembramento in luoghi aperti al pubblico e per spostamenti non consentiti al di fuori dei limiti orari delle ore 22. La titolare è stata multata e ilè stato chiuso per cinque giorni. Ad Abbiategrasso i militari sono intervenuti in un pub, aperto oltre l'orario consentito e con due clienti all'interno. Il titolare, 41enne, è stato quindi sanzionato ed è stata disposta la chiusura provvisoria del ...

GianvitoPuglies : San Faustino, festa dei single | La Voce News - ginkgob2 : Brunetta dimentica che se si torna tutti, ma proprio tutti, in giro (ore 7:30 si va tutti a lavoro/scuola e ore 16:… - MarcheNews : ??A causa delle restrizioni del coronavirus, niente feste per il #Carnevale2021. Vietati i festeggiamenti all'aperto… - Laura_in_cucina : Dopo San Valentino arriva San #Faustino: auguri a tutti i single al tempo del Coronavirus, ecco le FRASI più divert… - salerno_la : +++ #CORONAVIRUS +++ IN 18 A FAR FESTA IN UN BAR DEL SALERNITANO: SCATTA LA CHIUSURA LEGGI QUI -->… -