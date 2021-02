Chi è Stefano Remigi, il figlio del noto cantante Memo Remigi? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ecco chi è Stefano Remigi, il figlio del famoso cantante Memo Remigi Stefano Remigi è un regista, noto soprattutto per essere il figlio del famoso e stimato cantante Memo Remigi. È nato dalla grande storia d’amore tra il cantante e la moglie Lucia Russo. I due sono stati sposati per molti anni, il cantante è sempre stato al fianco della moglie, soprattutto quando ha dovuto fare i conti con una grave malattia. La donna è morta poche settimane fa all’età di 81 anni. Dalla relazione tra Meno Remigi e Lucia Russo è nato ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ecco chi è, ildel famosoè un regista,soprattutto per essere ildel famoso e stimato. È nato dalla grande storia d’amore tra ile la moglie Lucia Russo. I due sono stati sposati per molti anni, ilè sempre stato al fianco della moglie, soprattutto quando ha dovuto fare i conti con una grave malattia. La donna è morta poche settimane fa all’età di 81 anni. Dalla relazione tra Menoe Lucia Russo è nato ...

