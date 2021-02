Ascolti tv 14 febbraio 2021 | Mina Settembre da record | d’Urso in calo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Come rivelano glitv di ieri, domenica 14, l’ultima puntata diha trionfato sui diretti competitor. La fiction di Rai 1 con Serena Rossi ha conquistato più di sei milioni e mezzo di telespettatori. Lo share è stato del 26,4% di share, con picchi oltre del 30%. Nel dettaglio, l’undicesimo episodio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

15 Febbraio 2021 \| 9:55 di Redazione Sorrisi. Rai1, Mina Settembre: 6.680.000 spettatori (share 24,70%) il primo episodio e 6.426.000 spettatori (share 28,11%) il secondo episodio ...