Arazzo familiare di Anna Cantagallo | una saga al femminile ricca di colpi di scena e intriganti segreti

(Di lunedì 15 febbraio 2021) È disponibile in libreria e negli store digitali “” (Castelvecchi), il nuovo romanzo di. Unaal, costruita in un gioco sapiente di piani temporali,didi. «L’obiettivo del romanzo è quello di mettere in luce, attraverso le storie di donne comuni che si interfacciano con eventi eccezionali come le due guerre mondiali e il ’68, quei comportamenti che hanno condotto alla consapevolezza della donna moderna. Ogni conquista, personale e sociale, ha la sua genealogia», afferma l’autrice. A proposito della copertina del libro, la scrittrice commenta: «La scelta nasce dal finale con il colpo di...

"Arazzo familiare" è il primo romanzo di Anna Cantagallo. Medico, vive a Roma ed ha curato per Gremese Editore la collana scientifico - divulgativa 'La scienza in cucina'. È disponibile in libreria e negli store digitali "ARAZZO FAMILIARE" (Castelvecchi), il nuovo romanzo di ANNA CANTAGALLO. Una saga al femminile, costruita in un gioco sapiente di piani temporali, ricca di colpi di scena e intriganti segreti.