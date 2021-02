Almanacco del 15-02-2021 ore 07 | 30

(Di lunedì 15 febbraio 2021)del giorno mi proviamo iniziarla questa settimana Mamma mia ragazzi lunedì è tragica per tutti buongiorno Buongiorno Francesco Vitale è il 15 di febbraio è dopo la i bagordi di San Valentino oggi ricordiamo non la festa non è solo San Faustino punto la festa dei single No ma i santi Faustino e Giovita che male Vi avrà fatto Giovita che lo lasciate sempre è in disparte Faustino deriva dal latino Fausto significa gradito benaugurante Giovi deriva dal latino e significa giovane vita il proverbio ci dice la mandorla sciocca fiorisce quando fiocca sono nati oggi Galileo Galilei Totò fiorinda Florindafantasia Florinda Bolkan e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi in particolare Un augurio tutto tutto particolare per la nostra Robertina Tantissimi auguri Roberta Auguroni Auguroni si più rapidi più veloci più dinamici a scriverci sono stati Elena ...

GROSSETO " Lunedì 15 febbraio , santi Faustino e Giovita martiri, il sole sorge alle 7.15 e tramonta alle 17.43. Accadeva oggi: 1113 " Papa Pasquale II, con la bolla pontificia Pie postulatio ...