WandaVision, Kat Dennings non sapeva che sarebbe tornata nella serie: "È stata una sorpresa" (Di domenica 14 febbraio 2021) In WandaVision abbiamo potuto assistere al ritorno nel MCU di Kat Dennings nei panni della scienziata Darcy Lewis, ma l'attrice non aveva la idea che sarebbe andata così. Siamo ormai al sesto episodio di WandaVision, e la serie dei Marvel Studio ha davvero conquistato il pubblico, tenendolo incollato al televisore settimana dopo settimana. Ma uno dei suoi punti di forza è sicuramente dato dalla presenza di Kat Dennings a.k.a. Darcy Lewis, personaggio che nemmeno l'attrice che lo interpreta sapeva che avrebbe fatto ritorno. Ospite al Jimmy Kimmel Live, Dennings ha raccontato a conduttore come fosse totalmente all'oscuro di un suo possibile ritorno tra le fila del MCU, e come anche dopo aver ricevuto la chiamata dai piani alti, ancora non aveva idea di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021) Inabbiamo potuto assistere al ritorno nel MCU di Katnei panni della scienziata Darcy Lewis, ma l'attrice non aveva la idea cheandata così. Siamo ormai al sesto episodio di, e ladei Marvel Studio ha davvero conquistato il pubblico, tenendolo incollato al televisore settimana dopo settimana. Ma uno dei suoi punti di forza è sicuramente dato dalla presenza di Kata.k.a. Darcy Lewis, personaggio che nemmeno l'attrice che lo interpretache avrebbe fatto ritorno. Ospite al Jimmy Kimmel Live,ha raccontato a conduttore come fosse totalmente all'oscuro di un suo possibile ritorno tra le fila del MCU, e come anche dopo aver ricevuto la chiamata dai piani alti, ancora non aveva idea di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision, Kat Dennings non sapeva che sarebbe tornata nella serie: 'È stata una sorpresa'… - Matioski : Alle 17:00, nel Matioski Show, assieme a Stroncando L'Orrore e Calamat, parleremo di: - Snyder Cut: ecco il 'nuovo'… - gxallavichx : Qui io sono di parte perché amo Kat Dennings quindi non potevo non amare Darcy. Poi ora con la serie WandaVision mi… - badtasteit : #WandaVision: #KatDennings avrebbe voluto un omaggio a Crescere, che fatica! - infoitcultura : WandaVision | Kat Dennings sarà in un nuovo progetto Marvel? -