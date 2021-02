Vincenzo De Lucia, attore ed imitatore partenopeo delle signore della tv (Di domenica 14 febbraio 2021) Vincenzo De Lucia è il noto imitatore partenopeo che abbiamo conosciuto nella trasmissione “Made In Sud” , nel quale si è distinto vestendo i panni delle signore della tv come Mara Venier, Barbara D’Urso e Maria De Filippi. Oggi vedremo il giovane artista tra gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su RaiUno. De Lucia classe 1987, nasce nel mondo teatrale dove ha coperto diverse mansioni oltre l’attore è stato anche sceneggiatore regista ed aiuto regista. Si specializza successivamente nelle imitazioni femminili ed il suo talento comincia a farsi strada raggiungendo un grande risultato nel 2009 quando vince il premio Alighiero Noschese, massimo riconoscimento nazionale per le imitazioni. L’anno seguente arriva in Rai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021)Deè il notoche abbiamo conosciuto nella trasmissione “Made In Sud” , nel quale si è distinto vestendo i pannitv come Mara Venier, Barbara D’Urso e Maria De Filippi. Oggi vedremo il giovane artista tra gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su RaiUno. Declasse 1987, nasce nel mondo teatrale dove ha coperto diverse mansioni oltre l’è stato anche sceneggiatore regista ed aiuto regista. Si specializza successivamente nelle imitazioni femminili ed il suo talento comincia a farsi strada raggiungendo un grande risultato nel 2009 quando vince il premio Alighiero Noschese, massimo riconoscimento nazionale per le imitazioni. L’anno seguente arriva in Rai ...

giuno55 : RT @mantolalla: Grazie ai nostri ministri uscenti, Lucia, Alfonso, Nunzia, Sergio, Riccardo, Paola e Vincenzo. Per la professionalità, la d… - fulvy65 : RT @mantolalla: Grazie ai nostri ministri uscenti, Lucia, Alfonso, Nunzia, Sergio, Riccardo, Paola e Vincenzo. Per la professionalità, la d… - IoCivico : RT @mantolalla: Grazie ai nostri ministri uscenti, Lucia, Alfonso, Nunzia, Sergio, Riccardo, Paola e Vincenzo. Per la professionalità, la d… - PaolaTacconi : RT @mantolalla: Grazie ai nostri ministri uscenti, Lucia, Alfonso, Nunzia, Sergio, Riccardo, Paola e Vincenzo. Per la professionalità, la d… - cangiova65 : RT @mantolalla: Grazie ai nostri ministri uscenti, Lucia, Alfonso, Nunzia, Sergio, Riccardo, Paola e Vincenzo. Per la professionalità, la d… -