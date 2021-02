Uomini e Donne gossip, Maurizio Costanzo sorprende: “Gemma Galgani? Non se lo merita” (Di domenica 14 febbraio 2021) Maurizio Costanzo è tornato a parlare di Gemma Galgani e il conduttore ha sorpreso con le sue ultime affermazioni. Diventata ormai uno dei pilastri di Uomini e Donne per la sua presenza fissa, la dama del trono over è tornata al centro dell’attenzione per le sue relazioni finite molto male. Frequentazioni che hanno diviso naturalmente l’opinione pubblica e hanno sollevato ancora una volta il dubbio se la Galgani debba continuare a rimanere nel parterre. Il marito di Maria De Filippi ci è tenuto ad esprimersi ancora una volta sulla vita sentimentale della Galgani, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha detto. gossip Uomini e Donne: Maurizio Costanzo parla di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 14 febbraio 2021)è tornato a parlare die il conduttore ha sorpreso con le sue ultime affermazioni. Diventata ormai uno dei pilastri diper la sua presenza fissa, la dama del trono over è tornata al centro dell’attenzione per le sue relazioni finite molto male. Frequentazioni che hanno diviso naturalmente l’opinione pubblica e hanno sollevato ancora una volta il dubbio se ladebba continuare a rimanere nel parterre. Il marito di Maria De Filippi ci è tenuto ad esprimersi ancora una volta sulla vita sentimentale della, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha detto.parla di ...

elenabonetti : Pronta a servire il Paese nei desideri e le attese delle famiglie, di tutte le donne e gli uomini. È il tempo di li… - TNannicini : Buon lavoro al #GovernoDraghi! E piccola proposta per il mio partito. Visto che il PD è l’unico con tutti ministri… - matteosalvinimi : Grazie alla Lega nasce il Ministero per le persone Disabili, sei milioni di donne e uomini, di bimbi e anziani e le… - pensier51115919 : @Mezzorainpiu @ceciliadelia @RaiTre Dica alle donne del PD di non schierarsi con le correnti dominate da uomini al… - balistrerimconc : @Mezzorainpiu @ceciliadelia @RaiTre Il PD ha la responsabilità di non riuscire a riconoscere l'autorevolezza delle… -