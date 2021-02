TUTTI I GIORNI PER AMARE (Di domenica 14 febbraio 2021) "L'amore è accettazione soprattutto, accettazione dell'altro". E costruzione dell'identità dice quasi fosse mantra di esistenza Silvia Avallone, penna che morde e ammalia. Cioccolatini, lumi di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) "L'amore è accettazione soprattutto, accettazione dell'altro". E costruzione dell'identità dice quasi fosse mantra di esistenza Silvia Avallone, penna che morde e ammalia. Cioccolatini, lumi di ...

marcotravaglio : VOGLIAMO I COMPETENTI Non sono trascorsi 10 giorni dalla crisi di governo e tutti già fingono di dimenticare chi l’… - radiodeejay : In questi giorni ascolta Say Waaad!?! (venerdì) e Megajay (nel weekend). C’è una sorpresa per tutti i fan dei BTS!… - Pontifex_it : Da oggi al 15 febbraio c’è la Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico. In questi giorni si può andar… - sociale778 : RT @Invisibile18: Amarsi è prendersi cura, non il 14 febbraio, ma tutti i giorni! Buona domenica?? #sanvalentino2021 - Angiole03842000 : RT @Invisibile18: Amarsi è prendersi cura, non il 14 febbraio, ma tutti i giorni! Buona domenica?? #sanvalentino2021 -