Serie C, 24° giornata: risultati partite 17:30 (Di domenica 14 febbraio 2021) Le tre sfide delle 17:30, valevoli per la 24° giornata del campionato di Serie C sono terminate da pochi minuti. Vediamo nel dettaglio i risultati. Serie C – Girone B Mantova – Sambenedettese 1-1 Tornano a fare punti i ragazzi di Emanuele Troise che dopo le tre sconfitte consecutive contro Perugia, Padova e Carpi riescono a fermare sull’1-1, in 9 contro 11, quelli di Paolo Montero che conquistano un punto che, tutto sommato, fa comunque bene alla classifica. Girone C Casertana – Teramo 2-0 All’Alberto Pinto di Caserta finisce 2-0 il match tra i padroni di casa di Federico Guidi e gli ospiti guidati da Massimo Paci. A decidere il match sono le reti, entrambe nel secondo tempo, di Cuppone e Turchetta. Gli abruzzesi non vincono in trasferta dall’1-2 alla Paganese del 31 ottobre 2020 (8° ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Le tre sfide delle 17:30, valevoli per la 24°del campionato diC sono terminate da pochi minuti. Vediamo nel dettaglio iC – Girone B Mantova – Sambenedettese 1-1 Tornano a fare punti i ragazzi di Emanuele Troise che dopo le tre sconfitte consecutive contro Perugia, Padova e Carpi riescono a fermare sull’1-1, in 9 contro 11, quelli di Paolo Montero che conquistano un punto che, tutto sommato, fa comunque bene alla classifica. Girone C Casertana – Teramo 2-0 All’Alberto Pinto di Caserta finisce 2-0 il match tra i padroni di casa di Federico Guidi e gli ospiti guidati da Massimo Paci. A decidere il match sono le reti, entrambe nel secondo tempo, di Cuppone e Turchetta. Gli abruzzesi non vincono in trasferta dall’1-2 alla Paganese del 31 ottobre 2020 (8° ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 24° Serie B: Reggiana - Ascoli 1 - 0 nel posticipo

La Reggiana ha battuto per 1 - 0 l'Ascoli, nel posticipo della 23/a giornata di Serie B. Il gol decisivo di Ardemagni su rigore al 48'. Ospiti in dieci dal 40' per l'espulsione di ...marchigiani con 24 ...

Reggiana - Ascoli 1 - 0. Decide un rigore di Ardemagni

Con questo successo la Reggiana si allontana dalla zona calda salendo a quota 24 punti; l'Ascoli, che alla vigilia era appaiato in classifica proprio alla Reggiana resta terzultimo a ...

La Reggiana ha battuto per 1 - 0 l'Ascoli, nel posticipo della 23/a giornata di Serie B. Il gol decisivo di Ardemagni su rigore al 48'. Ospiti in dieci dal 40' per l'espulsione di ...marchigiani con 24 ...

Con questo successo la Reggiana si allontana dalla zona calda salendo a quota 24 punti; l'Ascoli, che alla vigilia era appaiato in classifica proprio alla Reggiana resta terzultimo a ...