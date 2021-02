Sci alpino, startlist combinata femminile Mondiali. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di domenica 14 febbraio 2021) Domani, lunedì 15 febbraio (ore 9.45), prenderà il via la combinata alpina femminile, prova valida per i Mondiali di sci 2021. Si comincerà con la prova del superG all’orario indicato, poi alle 14.10 andrà in scena la manche di slalom. Marta Bassino sarà al cancelletto di partenza con il pettorale n.3, mentre Federica Brignone (leader della WCSL di specialità) sarà al via con il 7 e l’obiettivo è quello di centrare una medaglia, anche se non sarà affatto facile. Bisognerà fare i conti con la bi-campionessa del mondo in carica di combinata, Wendy Holdener (che in super-g partirà con il 9), nonché sull’altra elvetica , campionessa olimpica, Michelle Gisin, al via con il pettorale n.15. Osservate speciali, poi, Petra Vlhova (numero 26) e Mikaela Shiffrin (con il 28), che potrebbero essere ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Domani, lunedì 15 febbraio (ore 9.45), prenderà il via laalpina, prova valida per idi sci 2021. Si comincerà con la prova del superG all’o indicato, poi alle 14.10 andrà in scena la manche di slalom. Marta Bassino sarà al cancelletto dicon il pettorale n.3, mentre Federica Brignone (leader della WCSL di specialità) sarà al via con il 7 e l’obiettivo è quello di centrare una medaglia, anche se non sarà affatto facile. Bisognerà fare i conti con la bi-campionessa del mondo in carica di, Wendy Holdener (che in super-g partirà con il 9), nonché sull’altra elvetica , campionessa olimpica, Michelle Gisin, al via con il pettorale n.15. Osservate speciali, poi, Petra Vlhova (numero 26) e Mikaela Shiffrin (con il 28), che potrebbero essere ...

