Sanchez: «La mia Top 5 interista? In porta Julio Cesar, in attacco Ronaldo» (Di domenica 14 febbraio 2021) Alexis Sanchez parla in vista della sfida contro la Lazio: ecco le dichiarazioni dell’attaccante cileno sulla sua top 5 interista Alexis Sanchez parla al Match Day Programme dell’Inter: il cileno ha fatto la sua top 5 interista di sempre. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24 Tra i pali Julio Cesar, “portiere completo, piedi e testa”, poi spazio per l’attuale vice president Javier Zanetti, “un mito, instancabile”, e Maicon, “la precisione”; davanti a loro Ivan Zamorano, “una grinta contagiosa”, e ovviamente il Fenomeno Ronaldo, “potenza, qualità e visione”. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Alexisparla in vista della sfida contro la Lazio: ecco le dichiarazioni dell’attaccante cileno sulla sua top 5Alexisparla al Match Day Programme dell’Inter: il cileno ha fatto la sua top 5di sempre. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24 Tra i pali, “portiere completo, piedi e testa”, poi spazio per l’attuale vice president Javier Zanetti, “un mito, instancabile”, e Maicon, “la precisione”; davanti a loro Ivan Zamorano, “una grinta contagiosa”, e ovviamente il Fenomeno, “potenza, qualità e visione”. Leggi su Calcionews24.com

Andrmed31457697 : @cuervotinelli io non devo tornare da te.. Marco y su piano surrealista.. Marce profondo cualcosa mia, io torno io… - vogue_italia : 'Mi piacciono molto questi colori perché mi ricordano la mia infanzia', ??dice Amanda Sanchez, la modella brasilian… - sportli26181512 : Inter, Sanchez si 'candida' per la Lazio: 'Faccio cose che altri non fanno': In vista della sfida di domenica contr… - MatteoR2798 : RT @FootballAndDre1: @sanchez_strada Si decisamente. La mia è una battuta - GiacomoMane : RT @FootballAndDre1: @sanchez_strada Si decisamente. La mia è una battuta -