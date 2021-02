Salvini “Per i ministri confermati serve un cambio di passo” (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questa è la squadra e sono contento. Sui tecnici che non conosco non posso esprimere giudizi. Per le conferme, come Speranza, Lamorgese, è chiaro che con il nuovo Governo si richiederà un cambio di passo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di “Mezz'ora in più” su Rai3. “Io rispetto le scelte del presidente Draghi, non chiederò la sostituzione di nessuno, ma spero che a livello di squadra si cambi, e si passi all'ascolto delle famiglie, dei cittadini, dei lavoratori”, ha aggiunto Salvini. “Di salute si occupano gli scienziati, non è una scelta politica – ha detto ancora il leader della Lega – Io semplicemente chiedo al ministro Speranza di pianificare. Non puoi dire sì il 3 febbraio, poi no il 14 febbraio in vista del 15 febbraio. Servono organizzazione e pianificazione. Non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questa è la squadra e sono contento. Sui tecnici che non conosco non posso esprimere giudizi. Per le conferme, come Speranza, Lamorgese, è chiaro che con il nuovo Governo si richiederà undi”. Lo ha detto il leader della Lega Matteonel corso di “Mezz'ora in più” su Rai3. “Io rispetto le scelte del presidente Draghi, non chiederò la sostituzione di nessuno, ma spero che a livello di squadra si cambi, e si passi all'ascolto delle famiglie, dei cittadini, dei lavoratori”, ha aggiunto. “Di salute si occupano gli scienziati, non è una scelta politica – ha detto ancora il leader della Lega – Io semplicemente chiedo al ministro Speranza di pianificare. Non puoi dire sì il 3 febbraio, poi no il 14 febbraio in vista del 15 febbraio. Servono organizzazione e pianificazione. Non si ...

welikeduel : 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guida… - ilfoglio_it : Nella Lega sale l'ala giorgettiana. In FI quella più ostile al sovranismo. E sui ministeri centrali per il Recovery… - LegaSalvini : #Salvini: Imprese, turismo, disabilità. Lega da subito al lavoro pancia a terra per aiutare e rilanciare il Cuore d… - Chiedonoperme : RT @EmanuelaSica: Il lockdown vale pure per #Salvini chiedo per un amico leghista. Scusate tolgo il termine amico, l’ho bannato. ?? - giovannicoviel1 : RT @salvinimi: #Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' Salvini,,, non possiamo chiudere tutto, prima chiediamo a Draghi. Dra… -