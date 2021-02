Ringraziamenti e critiche al nuovo governo | sui social centinaia di messaggi per Conte E il suo ultimo messaggio supera 1 milione di like

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) In attesa del voto di fiducia del Parlamento alguidato da Mario Draghi, se si scorrono i commenti sulle paginedi Palazzo Chigi l’arrivo dell’ex presidente della Bce ha sntato non pochi utenti ancora affezionati all’ormai ex presidente del Consiglio, Giuseppe. Un primo indicatore del sentimento di una buona fetta dei frequentatori deic’era stato già nel primo pomeriggio di sabato, quando proprioha pubblicato il suoo di commiato su Facebook. Un post che in appena due ora ha sfiorato i 600mila, arrivando fino a oltre unnella mattinata di domenica. Sotto, numerosi commenti in cui, sia tra i suoi sostenitori della prima ora che tra chi invece lo ha ...