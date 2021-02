Regno Unito, l’ordine shock ai medici di terapia intensiva: «Non rianimare i pazienti Covid con disabilità mentali» (Di domenica 14 febbraio 2021) È stata la Royal Mencap Society a denunciare il fenomeno scoperto nei reparti di rianimazione del Regno Unito. L’ente di volontariato britannico che lavora con persone con difficoltà di apprendimento ha ricevuto diverse segnalazioni di una pratica ai limiti del discriminatorio. come riporta il Guardian: in caso di infezione da Covid-19 contratta, i pazienti con disabilità mentali non starebbero ricevendo dai medici alcuna pratica di rianimazione. Alla base di una simile scelta vere e proprie disposizioni interne di ospedali e strutture di cura che avrebbero ordinato a medici e infermieri di non intervenire in caso di complicazioni. Già lo scorso hanno La Care Quality Commission si era espresso in merito agli ordini diffusi da molte realtà ... Leggi su open.online (Di domenica 14 febbraio 2021) È stata la Royal Mencap Society a denunciare il fenomeno scoperto nei reparti di rianimazione del. L’ente di volontariato britannico che lavora con persone con difficoltà di apprendimento ha ricevuto diverse segnalazioni di una pratica ai limiti del discriminatorio. come riporta il Guardian: in caso di infezione da-19 contratta, iconnon starebbero ricevendo daialcuna pratica di rianimazione. Alla base di una simile scelta vere e proprie disposizioni interne di ospedali e strutture di cura che avrebbero ordinato ae infermieri di non intervenire in caso di complicazioni. Già lo scorso hanno La Care Quality Commission si era espresso in merito agli ordini diffusi da molte realtà ...

