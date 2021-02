Nel Governo Draghi poco spazio alle donne: solo 8 ministre (Di domenica 14 febbraio 2021) Governo Draghi: poche ministre e 5 su 8 senza portafoglio. Antonella Veltri, presidente di D.i.Re – donne in rete contro la violenza: “Occasione persa” “Una occasione mancata, decisamente”. Così Antonella Veltri, presidente di D.i.Re – donne in rete contro la violenza, a proposito della lista di ministri e ministre presentata da Mario Draghi. “Prendiamo atto che ancora una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 14 febbraio 2021): pochee 5 su 8 senza portafoglio. Antonella Veltri, presidente di D.i.Re –in rete contro la violenza: “Occasione persa” “Una occasione mancata, decisamente”. Così Antonella Veltri, presidente di D.i.Re –in rete contro la violenza, a proposito della lista di ministri epresentata da Mario. “Prendiamo atto che ancora una… L'articolo Corriere Nazionale.

